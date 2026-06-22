Пехота и операторы дронов уничтожены: От 114-й бригады ВСУ практически ничего не осталось

Ранее Life.ru писал, что ночью российские войска нанесли масштабные удары «Искандерами» и дронами «Герань» по объектам на Украине: в Запорожье целями стали мощности «Запорожстали», в Одесской области уничтожена техника и склады, а под Балаклеей зафиксированы попадания с сильным пожаром.