Иран сообщил о достигнутых договоренностях с США в Швейцарии

Ранее телеканал Al Mayadeen сообщал, что иранская делегация потребовала от американских переговорщиков, чтобы президент США Дональд Трамп принес извинения за угрозы, а израильские войска покинули Ливан. Американский лидер заявил иранским переговорщикам, что в случае закрытия Ормузского пролива «у вас не будет страны». После этого Тегеран остановил переговоры в Швейцарии.