Иран сообщил о достигнутых договоренностях с США в Швейцарии

Тегеран и Вашингтон договорились организовать чрезвычайный механизм для безопасного прохода судов через Ормузский пролив, заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи. Его слова передает иранское агентство Tasnim.
По его словам, на переговорах также обсуждались вопросы выдачи разрешений на продажу нефти и разблокировка замороженных активов Ирана.
Вместе с этим Багаи подтвердил, что Тегеран отказался от продолжения четырехсторонней встречи с участием США в Швейцарии из-за угрожающих заявлений американской стороны.
«У нас был очень длинный день. Во время четырехсторонних встреч были опубликованы угрожающие заявления США, из-за чего Иран заявил, что в таких условиях не готов продолжить четырехстороннюю встречу», — сказал Багаи.
Работа переговорщиков завершена, однако техническая группа продолжит работу 22 июня, добавил он. Через 18 часов после переговоров двумя посредниками — Катаром и Пакистаном — будет выпущен документ в формате соглашения, в котором будут содержаться основные моменты достигнутых договоренностей.
Вместе с этим Багаи напомнил, что военные действия на всех фронтах, включая Ливан, должны прекратиться.
Глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи, в свою очередь, в соцсети X рассказал, что Тегеран в ходе дискуссий в швейцарском Бюргенштоке благодаря Катару и Пакистану согласовал решение ряда вопросов, включая экспорт нефти и размораживание активов Ирана.
В совместном заявлении Катара и Пакистана также говорится, что Иран и США договорились создать «подразделение по урегулированию конфликта» с участием посредников для обеспечения соблюдения прекращения военных действий в Ливане в соответствии с положениями меморандума о взаимопонимании, передает агентство IRIB.
Ранее телеканал Al Mayadeen сообщал, что иранская делегация потребовала от американских переговорщиков, чтобы президент США Дональд Трамп принес извинения за угрозы, а израильские войска покинули Ливан. Американский лидер заявил иранским переговорщикам, что в случае закрытия Ормузского пролива «у вас не будет страны». После этого Тегеран остановил переговоры в Швейцарии.
От США на переговорах в Швейцарии участвовали вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. Иран представляли спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Арагчи.
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