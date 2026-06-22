Стало известно, кто может повлияет на окончательное решение Стармера об оставке

Напомним, ранее The Telegraph сообщила, что союзники Стармера считают его готовящимся к отставке, возможно, уже в понедельник. Однако министр по делам бизнеса Питер Кайл опроверг эти слухи. Президент США Дональд Трамп в своём аккаунте заявил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ближайшее время покинет свой пост. По его мнению, британский лидер не справляется с решением двух ключевых вопросов: миграционного кризиса и энергетической политики, включая необходимость возобновления добычи в Северном море. В конце своего сообщения Трамп также выразил слова поддержки в адрес Стармера.