Появились свидетельства напряженности в верхушке иранского правительства из-за переговоров с врагом

Набавиан также утверждал, что Хаменеи написал в послании переговорной группе: «То, о чем было согласовано на переговорах в Пакистане, полностью отличается от того, что должно было произойти, и было условием легитимности переговоров, и переговоры должны быть прекращены». Он имел в виду переговоры в Исламабаде, на которых переговорная группа действительно обсуждала аспекты ядерной программы Ирана.