Эстония выступила против посредничества ЕС в переговорах России и Украины

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что Европейский союз не может выступать посредником в переговорах между Россией и Украиной. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
«Переговоры могут проходить только между Украиной и Россией. И они должны идти на условиях Украины. Европейский союз не может быть посредником, потому что это ограничивало бы помощь Украине», — написал он.
По словам эстонского премьера, цель Европы — чтобы Москва согласилась на условия Киева. Для этого ЕС необходима «стратегическая терпеливость», потому что в спешке получаются только плохие результаты, добавил он.
Как считает председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Евросоюзу необходимо подготовиться к переговорам с Россией по Украине и сформулировать «единое европейское послание» для российского лидера Владимира Путина.
Ранее издание Politico сообщило, что большинство европейских стран на саммите в Брюсселе поддержали усилия председателя Европейского совета Антониу Кошты по налаживанию контактов с Россией. При этом против выступили Франция, Германия и Эстония.
О стремлении Кошты наладить контакт с Россией также писал Bloomberg. Источники агентства сообщали, что главный советник Кошты как минимум дважды провел телефонные разговоры со своим российским «коллегой» «с целью подготовки почвы для более предметных переговоров в будущем».
Путин сообщал, что Россия открыта для переговоров с Европой. По его мнению, предпочтительным переговорщиком для российской стороны может быть бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер.
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