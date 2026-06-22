Это полный провал: позорник Стармер начал готовить свой уход из премьер-министров

«По логике вещей, и для Энди, и для Кира было бы лучше, если бы это произошло в сентябре», — сказал один из членов кабинета министров. «У Энди нет команды, готовой выйти на Даунинг-стрит, и ему нужно время на подготовку. Это также позволило бы Киру наметить траекторию своего ухода».