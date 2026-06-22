Ожидается, что сэр Кир Стармер объявит о плане ухода, чтобы расчистить мэру Большого Манчестера Энди Бернэму путь к посту премьер-министра Британии. Министры говорят, что Стармер изложит свои намерения в понедельник утром, и наиболее вероятным вариантом является осенний уход. Словом, Стармер, давай, до свидания!
Ожидается, что Кир Стармер объявит о сроках своего ухода в понедельник утром, что позволит Энди Бернэму стать к осени премьер-министром без официального конкурса, пишет The Guardian.
Члены кабинета министров говорят, что Стармер изложит свои намерения перед домом № 10 по Даунинг-стрит, положив начало процессу назначения седьмого премьер-министра Великобритании за десятилетие.
Официальные лица с Даунинг-стрит 10 по-прежнему настаивали на том, что Стармер сдержал свое обещание в пятницу противостоять ожидаемому вызову Бернэма на лидерство, который вернулся в Вестминстер после убедительной победы на дополнительных парламентских выборах в Мейкерфилде.
Но из-за того, что более полудюжины министров кабинета в частном порядке сказали ему, что его время истекло, и из-за дополнительного давления, вызванного враждебным заседанием кабинета во вторник, позорный премьер-министр провел выходные в загородном доме Чекерс, завершая разработку вероятного плана ухода.
В то время как другие варианты оставались открытыми, лузер Стармер и его ближайшее окружение начали работу над проектом заявления об отставке в субботу. Наиболее вероятный график предполагает, что он останется на своем посту до осени, что позволит новому лидеру сплотить лейбористские отряды на ежегодной конференции партии в конце сентября.
Насколько понятно, Стармер сделает это, не обсудив с Бернэмом свой план после результата в Мейкерфилде.
«По логике вещей, и для Энди, и для Кира было бы лучше, если бы это произошло в сентябре», — сказал один из членов кабинета министров. «У Энди нет команды, готовой выйти на Даунинг-стрит, и ему нужно время на подготовку. Это также позволило бы Киру наметить траекторию своего ухода».
Одна из очевидных неясностей заключается в том, будет ли Бернэм единственным кандидатом, что позволит провести эффективную «коронацию», или у лейбористов появятся другие претенденты и получат необходимую поддержку.
Уэс Стритинг, который в прошлом месяце подал в отставку с поста министра здравоохранения на фоне попыток вынудить Стармера уйти в отставку, заявил на прошлой неделе, что он будет участвовать в любом конкурсе, и для этого у него есть необходимая поддержка 81 члена парламента. На выходных союзники заявили, что план остается в силе.
Некоторые депутаты парламента говорят, что они приветствовали бы проведение конкурса, который позволил бы протестировать платформу Бернэма. Однако все чаще возникает предположение, что Стритинг не будет участвовать в выборах либо потому, что у него нет необходимого количества депутатов, либо потому, что он почти наверняка потеряет голоса депутатов-лейбористов и будет опасаться сорвать подготовку к формированию следующего правительства.
Если Стритинг действительно бросил вызов Бернэму, вполне возможно, что другие могут попытаться присоединиться к нему, в частности, одна или несколько женщин в кабинете министров, чтобы предотвратить соревнование между мужчинами.
Несмотря на то, что Стармер сказал, что поговорит с Берхэмом после выходных, вероятно, он может отказаться от этого, и он также не разговаривал со Стритингом. Некоторые из ближайшего окружения Стармера считают, что, объявив о своем уходе в одностороннем порядке, он сможет заявить, что делает это на своих собственных условиях.
Источник в правительстве сказал, что, тем не менее, наиболее вероятной представляется осенняя дата: «Я очень надеюсь, что Кир сделает то, что лучше для страны, а Энди, похоже, пока не готов».
Более поздняя дата маловероятна, учитывая необходимость времени для подготовки к принятию политически важного бюджета позже осенью.
Уже началась предварительная подготовка к возможной передаче полномочий, и Даррен Джонс, главный секретарь премьер-министра, встретился с Луизой Хейг, ключевым членом команды Бернэма. Ожидаются дальнейшие переговоры.
В комментариях, которые наверняка вызвали недовольство на Даунинг-стрит, Дональд Трамп, похоже, подтвердил отставку Стармера в социальной сети Truth Social в воскресенье днем: «Кир Стармер уйдет в отставку с поста премьер-министра Соединенного Королевства. Он потерпел неудачу по двум очень важным предметам — ИММИГРАЦИИ И ЭНЕРГЕТИКЕ (ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ НЕФТЬ в СЕВЕРНОМ МОРЕ!). Я желаю ему всего наилучшего!».
Известно, что после майских местных выборов семь министров кабинета сказали Стармеру, что он должен подумать о своем будущем ради партии и страны.
Один из них сказал: «Было мнение, что потребуется отставка, если общественное мнение Кира — что он будет бороться с любыми вызовами — останется его личным мнением». Но в течение воскресенья «в его сознании, похоже, произошел сдвиг», который, по их словам, сделал это менее вероятным.
Даже в конце прошлой недели некоторые друзья Стармера все еще настаивали на том, что он должен продолжать борьбу, и что со стороны Бернэма и его команды было чрезвычайно самонадеянно ожидать, что премьер-министр, получивший подавляющее большинство голосов менее двух лет назад, уйдет в отставку.
Но по мере того, как очевидное отсутствие поддержки у Стармера становилось все более очевидным, даже союзники начали признавать существование новой реальности. В воскресенье министр по делам бизнеса Питер Кайл, которого отправили выступать от имени правительства, был вынужден молчаливо признать, что дни премьер-министра казались бесконечными.
«Я не хочу выступать здесь и строить иллюзию, что нет никакого процесса, нет никаких действующих сил, которые бросают вызов премьер-министру как лидеру. Очевидно, что это так», — сказал он Би-би-си.
Кайл сказал, что в пятницу он подробно поговорил со Стармером и дал ему совет, отказавшись сообщить, что именно он предлагал. По его словам, Стармер «очень заботился об интересах страны».
От имени Лейбористской партии он сказал: «Мы — сплоченная группа людей, и сейчас мы переживаем период политической неопределенности, и нам нужно найти способ преодолеть это, поставив страну на первое место. Это то, что мы пытаемся сделать». Кайл призвал лейбористов «усвоить уроки тори и убедиться, что любые изменения, которые могут произойти, а могут и не произойти, осуществляются функционально и таким образом, чтобы правительство было сосредоточено на потребностях народа».