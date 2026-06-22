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«За большие заслуги в укреплении институт семьи»: президент наградил южноуральских супругов медалью

Президент Путин наградил многодетную семью из Челябинской области.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ о награждении супругов Кривоноговых из Челябинской области медалью ордена «Родительская слава». Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

— За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей, — сказано в сообщении.

Медаль получают семьи с четырьмя и более детьми, члены которых ведут здоровый образ жизни, а родители создают условия для полноценного развития каждого ребенка. Награждение сопровождается единовременным денежным поощрением одному из супругов.