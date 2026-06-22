Ультраправый юрист-миллионер одержал победу над Иваном на президентских выборах

Восхищающийся Трампом ультраправый юрист-миллионер и самозваный «аутсайдер» Абелардо де ла Эсприэлла победил во втором туре президентских выборов в Колумбии, обойдя левого сенатора Ивана Сепеду.
После подсчета 99,99% бюллетеней при предварительном голосовании Де ла Эсприэлла получил 12,96 млн голосов, или 49,66%, что всего на 250 830 больше, чем Сепеда, который получил 12,7 млн голосов, или 48,7%. Еще 1,6% бюллетеней оказались незаполненными, пишет The Guardian. Разрыв был меньше, чем в первом туре три недели назад, когда Де ла Эсприэлла опередил Сепеду на 673 000 голосов.
Победа Де ла Эсприэллы знаменует резкий поворот вправо после четырех лет правления первого и единственного левого президента Колумбии Густаво Петро, которому конституция запрещала баллотироваться на второй срок, и поэтому он поддержал Сепеду в качестве своего преемника, отмечает The Guardian.
Этот результат также рассматривается как еще одно свидетельство того, что волна ультраправых кандидатов захлестнула президентские выборы по всей Латинской Америке после недавних побед Насри Асфуры в Гондурасе и Хосе Антонио Каста в Чили, в то время как Кейко Фухимори в настоящее время лидирует в подсчете голосов в Перу. Как и они, Де ла Эсприэлла также получил одобрение президента США Дональда Трампа, хотя и только после победы в первом туре. Трамп поделился новостью о победе колумбийца в коротком посте в социальных сетях, написав: «Он одержал крупную победу!».
В своей победной речи в Барранкилье, на Карибском побережье Колумбии, где находятся его юридическая фирма и предвыборный штаб, Де ла Эсприэлла пообещал уважать конституцию. Хотя во время предвыборной кампании он заявил, что «выпотрошит» левых — это замечание он позже назвал просто фигурой речи, — он сказал, что будет президентом «всех колумбийцев».
«Я хочу особо обратиться к тем, кто не голосовал за меня… Ваши права, даже если вы не голосовали за меня, будут соблюдаться. Ваше мнение будет услышано. Вам никогда не придется бояться думать по-другому», — сказал он из-за пуленепробиваемого стекла, как это было на протяжении всей кампании.
В видеоролике, опубликованном конгрессменом-республиканцем Марией Эльвирой Салазар после голосования, Де ла Эсприэлла сказал: «Чтобы решить проблемы Колумбии, нам нужно создать очень тесный альянс с США, которые являются не только нашим основным торговым партнером, но и нашим самым важным стратегическим союзником в борьбе с организованной преступностью». преступление.".
Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что он разговаривал с Де ла Эсприэллой, чтобы поздравить его: «Администрация Трампа надеется на тесное сотрудничество с вашей новой администрацией для продвижения сотрудничества в области региональной безопасности, прекращения нелегальной иммиграции в Соединенные Штаты и укрепления наших экономических связей. Лучшие дни Колумбии впереди», — написал он.
Когда Петро покинет свой пост примерно через шесть недель, только Мексика, Бразилия, выборы в которых состоятся в октябре, Уругвай и Гватемала останутся под властью левых правительств в регионе, указывает The Guardian.
В своем посте в социальных сетях президент Петро заявил о нарушениях в предварительном подсчете голосов, опубликованном Национальным бюро регистрации актов гражданского состояния, независимым государственным органом, ответственным за организацию выборов в Колумбии.
Петро также написал, что признает результаты только официальной проверки, которая, как ожидается, займет еще около двух дней. «Президент пока не может быть объявлен. Именно процесс проверки определяет, кто является президентом», — сказал он.
В первом туре президент Колумбиитакже заявил о фальсификациях при предварительном подсчете голосов, не представив доказательств, что вызвало широкую критику со стороны экспертов по выборам. Разница между предварительным подсчетом и официальными данными составила менее 0,1%.
Следуя примеру Петро, Иван Сепеда отказался признать предварительные результаты и, также заявил в своей речи, что команда юристов из его партии «продолжает оспаривать результаты на 33 000 избирательных участках по всей стране». Он добавил: «Как только будут получены окончательные результаты проверки и будут проведены соответствующие проверки, мы признаем официальный результат, который будет получен в результате этого процесса проверки».
Прошли акции протеста сторонников Сепеда: в Кали, третьем по величине городе Колумбии, демонстранты сожгли флаги США и вступили в столкновения с полицией. В столице страны Боготе сотни людей собрались у Корфериас, крупнейшего избирательного участка страны.
В своей победной речи Де ла Эсприэлла призвал Петро и Сепеду уважать результат: «Воздержаться от развязывания социальных волнений».
В ходе кампании, в которой доминировало насилие, вновь охватившее страну, Де ла Эсприэлла добился успеха, пообещав применить жесткий подход к борьбе с преступными группировками, подчеркивает The Guardian. Хотя показатели безопасности остаются намного ниже необычайно высоких уровней, зафиксированных за десятилетия до подписания в 2016 году исторического мирного соглашения между правительством и большинством Революционных вооруженных сил Колумбии (ФАРК), прошедший год оказался самым жестоким с тех пор.
Избранный президент, который вступит в должность 7 августа, пообещал построить 10 «мегатюрем» строгого режима и уничтожать преступников «как крыс и тараканов». Называющий себя «Эль Тигре» (Тигр) и никогда не занимавший государственных должностей, Де ла Эсприэлла поклялся полностью отказаться от плана Петро «тотального мира», предусматривающего проведение переговоров о ликвидации всех преступных группировок.
После четырех лет беспорядков, в течение которых, по словам аналитиков, некоторые вооруженные группировки воспользовались временным прекращением огня для продолжения экспансии, правительству удалось разоружить первую преступную группировку только в четверг, в которой состояло всего 99 человек, в то время как, по оценкам экспертов, более 27 000 человек принадлежат ко многим преступным организациям Колумбии.
Избранный президент, напротив, пообещал вернуться к полномасштабной военной конфронтации, которая в прошлом мало способствовала сдерживанию насилия, и заявил, что заручится поддержкой США в нанесении авиаударов по плантациям коки. Колумбия является крупнейшим в мире производителем наркотиков, и незаконный оборот запрещенных веществ является основной причиной насилия в стране.
Родившийся в столице Колумбии Боготе, но выросший на Карибском побережье, Де ла Эсприэлла приобрел известность как юрист по уголовным делам, представляющий интересы лидеров группировки, оказавшейся в центре многолетнего вооруженного конфликта: военизированных формирований, частных армий, созданных правыми землевладельцами для борьбы с левыми партизанскими группировками. Позже он занялся производством спиртных напитков, недвижимости и мужской одежды и, увлекшись демонстрацией роскошного образа жизни в социальных сетях, объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента в июле прошлого года, через месяц после того, как правый сенатор и кандидат в президенты Мигель Урибе Турбай был застрелен во время предвыборного мероприятия — он умер через два месяца после нападения.
Хотя Де ла Эсприэлла долгое время был связан с правым политическим истеблишментом Колумбии благодаря своей юридической карьере, он позиционировал себя как кандидата, выступающего против истеблишмента, следуя примеру многих других ультраправых лидеров, которые пришли к власти в регионе в последние годы. Его вице-президентом станет экономист Хосе Мануэль Рестрепо, который занимал пост министра финансов при консервативном предшественнике Петра, Иване Дуке. Избранный президент заявил, что Рестрепо будет отвечать за реализацию плана по сокращению государственного бюджета на 40%.
Они придут к власти в условиях меньшинства в Конгрессе и, по мнению многих аналитиков, глубокого раскола в стране после самых поляризованных выборов за последние годы, на которых два кандидата не смогли договориться о проведении единых дебатов и вместо этого обменялись градом оскорблений.