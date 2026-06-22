Ультраправый юрист-миллионер одержал победу над Иваном на президентских выборах

Этот результат также рассматривается как еще одно свидетельство того, что волна ультраправых кандидатов захлестнула президентские выборы по всей Латинской Америке после недавних побед Насри Асфуры в Гондурасе и Хосе Антонио Каста в Чили, в то время как Кейко Фухимори в настоящее время лидирует в подсчете голосов в Перу. Как и они, Де ла Эсприэлла также получил одобрение президента США Дональда Трампа, хотя и только после победы в первом туре. Трамп поделился новостью о победе колумбийца в коротком посте в социальных сетях, написав: «Он одержал крупную победу!».