Собянин сообщил о восьми сбитых дронах, летевших на Москву

ПВО Минобороны сбила два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе».
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении.
Позже глава города сообщил о еще двух сбитых БПЛА, потом — о четырех. Несколько часов назад Собянин написал о 59 уничтоженных дронах на московском направлении. Таким образом, число перехваченных аппаратов с начала суток достигло 67.
В московском аэропорту Шереметьево во второй раз с ночи приостановили полеты. В столичных авиагаванях Домодедово и Внуково ввели режим обслуживания рейсов по согласованию.
Всего за прошлую ночь над российскими регионами силы ПВО сбили 301 беспилотник.
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