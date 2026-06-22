Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Шереметьево ввели ограничение на полеты

В столичном аэропорту Шереметьево ввели ограничение на прием и выпуск рейсов, пишет Росавиация.

Источник: РБК

В столичном аэропорту Шереметьево ввели ограничение на прием и выпуск рейсов, пишет Росавиация.

В ведомстве также сообщили, что московские аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют воздушные суда по согласованию. Росавиация предупреждала о возможных корректировках в расписании авиагаваней.

Меры связаны с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропортов.

Во Внуково и Домодедово ночью 22 июня также вводили ограничения полетов, которые позже сняли. Аналогичные меры принимали и в столичном аэропорту Жуковский (Раменское), на момент публикации материала авиагавань работает в штатном режиме.

Ограничения в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак БПЛА. С начала суток на подлете к Москве были перехвачены 59 дронов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Всего за прошедшую ночь, по данным Минобороны, над российскими регионами сбили 301 беспилотник.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше