В аэропорту Шереметьево ввели ограничение на полеты

В столичном аэропорту Шереметьево ввели ограничение на прием и выпуск рейсов, пишет Росавиация.
В ведомстве также сообщили, что московские аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют воздушные суда по согласованию. Росавиация предупреждала о возможных корректировках в расписании авиагаваней.
Меры связаны с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропортов.
Во Внуково и Домодедово ночью 22 июня также вводили ограничения полетов, которые позже сняли. Аналогичные меры принимали и в столичном аэропорту Жуковский (Раменское), на момент публикации материала авиагавань работает в штатном режиме.
Ограничения в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак БПЛА. С начала суток на подлете к Москве были перехвачены 59 дронов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Всего за прошедшую ночь, по данным Минобороны, над российскими регионами сбили 301 беспилотник.
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