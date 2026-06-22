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Жительница Горловки погибла при подрыве на боеприпасе ВСУ

Женщина погибла при подрыве на суббоеприпасе в Горловке ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в телеграм-канале.

Источник: РБК

Женщина погибла при подрыве на суббоеприпасе в Горловке ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в телеграм-канале.

«Мирная жительница Горловки погибла в результате детонации суббоеприпаса ВФУ типа “колокольчик”, — говорится в сообщении.

Суббоеприпас — это небольшой самостоятельный поражающий элемент (боеприпас), который входит в состав более крупного носителя и отделяется от него в воздухе при подлете к цели.

Ранее в этот же день Приходько сообщил о ранении трех мирных жителей в результате атак ВСУ.

В начале июня глава городской администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил о ранении двух мирных жителей в результате детонации взрывоопасного предмета в Кировском районе.

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