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США и Иран договорились заключить финальную мирную сделку за 60 дней

Встречи делегаций США и Ирана завершились 22 июня, однако технические переговоры при участии посредников продолжатся до конца недели, сообщили в МИД Катара.

Источник: РБК

США и Иран на переговорах в Швейцарии договорились о дорожной карте для достижения окончательного мирного соглашения в течение 60 дней, говорится в совместном заявлении посредников из Дохи и Исламабада, опубликованном МИД Катара в X.

«Комитет высокого уровня утвердил дорожную карту по достижению окончательного соглашения в течение 60 дней, что закладывает основу для немедленного начала дальнейших технических переговоров», — сказано в публикации.

Первый раунд встреч делегаций завершился в понедельник, 22 июня. При этом в заявлении подчеркивается, что технические переговоры продолжатся до конца недели на принадлежащем Катару швейцарском горном курорте Бюргеншток.

На переговорах стороны также договорились о механизме прекращения боевых действий в Ливане и открыли линию связи для обеспечения безопасного прохода коммерческих судов через Ормузский пролив, говорится в документе.

Кроме того, вице-президент США Джей Ди Вэнс начал переговоры с иранскими официальными лицами в соответствии с меморандумом о взаимопонимании, достигнутым на прошлой неделе, о продлении прекращения огня с апреля как минимум еще на 60 дней, передает Reuters.

Ранее представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран и Вашингтон договорились организовать чрезвычайный механизм для безопасного прохода судов через Ормузский пролив. Глава МИД исламской республики Аббас Арагчи в свою очередь рассказал, что Тегеран согласовал решение ряда вопросов, включая экспорт нефти и размораживание активов Ирана.

Переговорам предшествовало заявление Тегерана о повторном закрытии Ормузского пролива и угрозы президента США Дональда Трампа возобновить атаки на Иран. Из-за этого иранская делегация покинула место проведения переговоров в Швейцарии. По данным Al Mayadeen, Иран потребовал извинений от президента США Дональда Трампа, который заявил иранским переговорщикам, что в случае закрытия Ормузского пролива «у вас не будет страны».

США и Иран подписали меморандум в ночь на 18 июня в дистанционном формате. Он считается первым шагом к завершению вооруженного конфликта между странами и должен открыть переговоры по более широкому соглашению.

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