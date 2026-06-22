США и Иран договорились заключить финальную мирную сделку за 60 дней

Переговорам предшествовало заявление Тегерана о повторном закрытии Ормузского пролива и угрозы президента США Дональда Трампа возобновить атаки на Иран. Из-за этого иранская делегация покинула место проведения переговоров в Швейцарии. По данным Al Mayadeen, Иран потребовал извинений от президента США Дональда Трампа, который заявил иранским переговорщикам, что в случае закрытия Ормузского пролива «у вас не будет страны».