Грушко рассказал, когда ЕС и НАТО планируют начать конфликт с Россией

«Конечно, мы исходим из того, что они реально готовятся к военному столкновению с Россией где-то на рубеже 2030 года», — сказал дипломат.
Он отметил, что между НАТО и ЕС с военной точки зрения разница уже небольшая в части агрессивных устремлений в отношении Москвы, а их главная задача — добиться стратегического поражения России.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность» писал, что прямое столкновение между НАТО и Россией может привести к обмену ядерными ударами с катастрофическими последствиями.
В Североатлантическом альянсе неоднократно говорили об опасениях по поводу возможного конфликта с Россией. 12 июня главнокомандующий сухопутными войсками Германии Кристиан Фрейдинг заявил, что страна «должна подготовиться к нападению России» к 2029 году или даже раньше. «Мы должны быть готовы к бою», — сказал он.
Европа, как только боевые действия на Украине прекратятся, вступит в самый «опасный период в отношениях с Россией», писал в мае Foreign Policy.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что у России нет «никаких резонов» воевать со странами НАТО: «ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного». «Напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые вообще, как этот стол?» — говорил он.
Осенью прошлого года Путин сказал, что «все страны НАТО воюют с Россией», отметив, что российская армия сегодня самая боеспособная в мире.
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