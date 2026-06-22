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Грушко рассказал, когда ЕС и НАТО планируют начать конфликт с Россией

ЕС и НАТО планируют начать конфликт с Москвой на рубеже 2030 года, рассказал Грушко. Их главная задача — добиться стратегического поражения России, пояснили в МИДе.

Источник: РБК

НАТО и Евросоюз готовятся к военному столкновению с Россией на рубеже 2030 года, заявил замглавы МИД России Александр Грушко в интервью «Известиям».

«Конечно, мы исходим из того, что они реально готовятся к военному столкновению с Россией где-то на рубеже 2030 года», — сказал дипломат.

Он отметил, что между НАТО и ЕС с военной точки зрения разница уже небольшая в части агрессивных устремлений в отношении Москвы, а их главная задача — добиться стратегического поражения России.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность» писал, что прямое столкновение между НАТО и Россией может привести к обмену ядерными ударами с катастрофическими последствиями.

В Североатлантическом альянсе неоднократно говорили об опасениях по поводу возможного конфликта с Россией. 12 июня главнокомандующий сухопутными войсками Германии Кристиан Фрейдинг заявил, что страна «должна подготовиться к нападению России» к 2029 году или даже раньше. «Мы должны быть готовы к бою», — сказал он.

Европа, как только боевые действия на Украине прекратятся, вступит в самый «опасный период в отношениях с Россией», писал в мае Foreign Policy.

Президент Владимир Путин ранее заявлял, что у России нет «никаких резонов» воевать со странами НАТО: «ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного». «Напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые вообще, как этот стол?» — говорил он.

Осенью прошлого года Путин сказал, что «все страны НАТО воюют с Россией», отметив, что российская армия сегодня самая боеспособная в мире.

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