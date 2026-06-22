Число сбитых БПЛА на подлете к Москве выросло до 19

Силы ПВО перехватили еще восемь дронов, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале. Позже он добавил, что военные уничтожили еще 10 беспилотников.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в сообщении.
До того Собянин сообщил об уничтожении одного дрона на подлете к столице. Таким образом, на момент публикации военные сбили 19 беспилотников, летевших к Москве.
Росавиация ранее сообщила, что аэропорты Шереметьево, Домодедово и Жуковский приостановили полеты, а Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию.
До того Собянин сообщил о перехвате двух БПЛА в ночь на 20 июня, а в ночь на 18 июня Россия подверглась масштабной атаке дронами, на московском направлении было сбито 180 дронов.
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