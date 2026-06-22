Министр канцелярии президента Польши Агнешка Енджак ответила на обвинения в том, что орден Белого орла, которого лишили главу киевского режима Владимира Зеленского, есть у диктатора Бенито Муссолини и экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера.
Она пояснила, что Муссолини давно умер, а Шрёдер не делал ничего такого, что оскорбило бы граждан Польши.
«Во время пребывания Шрёдера в должности в Германии не ставили памятников Гитлеру или Гиммлеру, и никакое подразделение Бундесвера не назвали в честь “героев СС”, — написала Енджак на своей странице в соцсети Х.
По словам министра, Зеленского абсолютно не смущало наличие ордена Белого орла у этих лиц. Кроме того, она добавила, что его решение вернуть награду по почте является дополнительным оскорблением.
Енджак заявила, что глава киевского режима оскорбил тех людей, которые за последние четыре года стали лучшими друзьями Украины.
Напряженность в отношениях между Варшавой и Киевом выросла после того, как президент Польши Кароль Навроцкий отозвал высшую государственную награду страны, орден Белого орла, у Владимира Зеленского. Причиной такого решения стало присвоение одной из бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) имени лиц, сотрудничавших с нацистами и причастных к Волынской резне. Польское правительство выразило мнение, что подобный шаг выгоден исключительно Москве. В свою очередь, Украина осудила действия польского президента. В знак поддержки Зеленского, украинские дипломаты, глава его офиса, а также бывшие президенты Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко отказались от полученных ими польских наград. Орден Белого орла, врученный Зеленскому, был возвращен Каролю Навроцкому по почте.
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