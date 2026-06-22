В Польше объяснили, почему не отобрали ордена у Муссолини и Шрёдера

Напряженность в отношениях между Варшавой и Киевом выросла после того, как президент Польши Кароль Навроцкий отозвал высшую государственную награду страны, орден Белого орла, у Владимира Зеленского. Причиной такого решения стало присвоение одной из бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) имени лиц, сотрудничавших с нацистами и причастных к Волынской резне. Польское правительство выразило мнение, что подобный шаг выгоден исключительно Москве. В свою очередь, Украина осудила действия польского президента. В знак поддержки Зеленского, украинские дипломаты, глава его офиса, а также бывшие президенты Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко отказались от полученных ими польских наград. Орден Белого орла, врученный Зеленскому, был возвращен Каролю Навроцкому по почте.