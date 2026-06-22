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Во всех московских аэропортах сняли ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский, сообщила Росавиация.

Источник: РБК

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский, сообщила Росавиация.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

В ночь на 22 июня полеты были приостановлены во всех московских аэропортах — Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковском. «Аэрофлот» вместе с тем перенес и отменил часть рейсов в связи с ограничениями.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с начала суток 22 июня силы ПВО сбили 59 БПЛА на подлете к столице.

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