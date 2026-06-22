Премьер Словакии одобрил попытки главы Евросовета наладить диалог с Россией

Как говорил ранее премьер Эстонии Кристен Михал, Евросоюз не может выступать посредником в переговорах между Россией и Украиной. По его словам, цель Европы — убедить Москву согласиться на условия Киева. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, заявляла о необходимости подготовить общую позицию ЕС для возможных переговоров с Россией по украинскому кризису и направить ее Владимиру Путину.