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Украинский беспилотник атаковал жилой дом в тульском Щекино

Украинский беспилотник атаковал жилой многоквартирный дом в тульском Щекино.

Украинский беспилотник атаковал жилой многоквартирный дом в тульском Щекино. Жителей здания эвакуировали, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

На месте работают экстренные службы и оперативный штаб правительства региона. Жителям рекомендовано сохранять осторожность, поскольку опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

Ранее подразделения ПВО Минобороны России уничтожили три украинских беспилотника в Тульской области. Другие подробности о последствиях атаки не приводятся.

Власти напомнили, что при обнаружении подозрительных предметов необходимо незамедлительно обращаться в экстренные службы по телефонам 01, 101 или 112.

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