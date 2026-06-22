Украинский беспилотник атаковал жилой дом в тульском Щекино

Украинский беспилотник атаковал жилой многоквартирный дом в тульском Щекино. Жителей здания эвакуировали, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
На месте работают экстренные службы и оперативный штаб правительства региона. Жителям рекомендовано сохранять осторожность, поскольку опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
Ранее подразделения ПВО Минобороны России уничтожили три украинских беспилотника в Тульской области. Другие подробности о последствиях атаки не приводятся.
Власти напомнили, что при обнаружении подозрительных предметов необходимо незамедлительно обращаться в экстренные службы по телефонам 01, 101 или 112.
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