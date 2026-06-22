Почти 60 дронов сбито на подлете к Москве

В пресс-службе Шереметьево рассказали, что в аэропорту продолжается действие мероприятий при введении сигнала «Воздушная тревога» (угроза атаки БПЛА), и призвали пассажиров сохранять спокойствие. «Службы аэропорта оказывают содействие пассажирам при перемещении в безопасные места укрытия, в том числе уводят пассажиров с бортов воздушных судов, проводят инструктаж по действиям в текущей ситуации. Возможны корректировки в расписании полетов», — говорится в заявлении.