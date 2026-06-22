Число сбитых на подлете к Москве дронов достигло 80

Одна из самых массированных атак на Москву за время спецоперации произошла в ночь на 18 июня. По сообщению Собянина, ПВО сбила более 180 дронов, атаковавших Москву. Несколько аппаратов достигли Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ), из-за чего начался пожар. Его потушили. Кроме того, обломки беспилотника упали на территории торгового центра «Садовод», одно из зданий получило незначительные повреждения, никто не пострадал.