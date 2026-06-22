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Число сбитых на подлете к Москве дронов достигло 80

С 9:00 мск Собянин сообщил о перехвате еще 12 беспилотников на подлете к Москве. До этого он писал об уничтожении 67 аппаратов. С начала суток число сбитых дронов, атаковавших Москву, достигло 79.

Источник: РБК

На подлете к Москве силы ПВО перехватили пять украинских дронов, сообщил мэр Сергей Собянин в телеграм-канале в 9:40 мск, в 9:54 он сообщил о еще одном сбитом аппарате. С 9:00 мск мэр сообщал также о перехвате еще трех и четырех беспилотников.

Таким образом, с начала суток 22 июня на подлете к столице уничтожили 79 БПЛА.

До этого ночью и утром Собянин сообщал о перехвате 67 дронов.

С утра ограничения на полеты второй раз за сутки ввели в аэропорту Шереметьево. Домодедово и Внуково отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила Росавиация.

До этого ранним утром все четыре аэропорта московского авиаузла уже вводили ограничения, которые позже сняли.

Авиакомпания «Аэрофлот» перенесла время вылета некоторых рейсов, а также отменила часть полетов в связи с временными ограничениями, которые вводились ночью в московских аэропортах.

Всего за ночь на 22 июня силы ПВО сбили 301 дрон над регионами России, Азовским и Черным морями. Беспилотники перехватили в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Смоленской областях, а также Московском регионе, Краснодарском крае и Крыму.

Одна из самых массированных атак на Москву за время спецоперации произошла в ночь на 18 июня. По сообщению Собянина, ПВО сбила более 180 дронов, атаковавших Москву. Несколько аппаратов достигли Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ), из-за чего начался пожар. Его потушили. Кроме того, обломки беспилотника упали на территории торгового центра «Садовод», одно из зданий получило незначительные повреждения, никто не пострадал.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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