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Евросоюз нацелился на возвращение к переговорам по ядерной программе Ирана

Руководство Евросоюза намерено использовать текущую ситуацию вокруг Ирана чтобы вернуться к активной роли в переговорах по ядерной программе Ирана.

Источник: Reuters

Как сообщает издание Politico, в ЕС хотят сыграть более значительную роль на техническом этапе переговоров.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас на этой неделе направляется в Оман для встречи с представителями Лиги арабских государств. Это происходит на фоне сообщений посредников о прогрессе в контактах между США и Ираном.

В последнее время Евросоюз был отстранен от основных дипломатических усилий и теперь надеется восстановить свое влияние на переговорный процесс.

Одним из основных своих козырей европейцы считают опыт участия в разработке Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заключенного в 2015 году.

Когда произойдет дипломатический прорыв, Европейская служба внешних связей может предложить уникальный опыт, который дополнит работу МАГАТЭ, полагают в Брюсселе. Как отмечает Politico, в Европе также рассчитывают участвовать в вопросах контроля за выполнением достигнутых договоренностей, учитывая, что штаб-квартира МАГАТЭ расположена в Вене.

Однако при этом издание указывает на ограниченные возможности ЕС на Ближнем Востоке из-за сложных отношений Каллас с Израилем.

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