Евросоюз нацелился на возвращение к переговорам по ядерной программе Ирана

Как сообщает издание Politico, в ЕС хотят сыграть более значительную роль на техническом этапе переговоров.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас на этой неделе направляется в Оман для встречи с представителями Лиги арабских государств. Это происходит на фоне сообщений посредников о прогрессе в контактах между США и Ираном.
В последнее время Евросоюз был отстранен от основных дипломатических усилий и теперь надеется восстановить свое влияние на переговорный процесс.
Одним из основных своих козырей европейцы считают опыт участия в разработке Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заключенного в 2015 году.
Когда произойдет дипломатический прорыв, Европейская служба внешних связей может предложить уникальный опыт, который дополнит работу МАГАТЭ, полагают в Брюсселе. Как отмечает Politico, в Европе также рассчитывают участвовать в вопросах контроля за выполнением достигнутых договоренностей, учитывая, что штаб-квартира МАГАТЭ расположена в Вене.
Однако при этом издание указывает на ограниченные возможности ЕС на Ближнем Востоке из-за сложных отношений Каллас с Израилем.