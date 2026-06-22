СМИ: инициатива о вечном нейтралитете не нашла поддержки в Швейцарии

В поддержку идеи SVP высказались 34% участников опроса. Они ответили, что «определенно» или «скорее всего» проголосовали бы за поправки. Еще 12% опрошенных не определились с позицией. Как уточняет агентство Keystone-SDA, исследование проводилось с 11 по 14 июня, в нем приняли участие 26 205 человек.