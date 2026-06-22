СМИ: инициатива о вечном нейтралитете не нашла поддержки в Швейцарии

Инициатива по внесению корректировок в конституцию исходит от правоконсервативной Швейцарской народной партии (SVP).
Поправки предполагают внесение в главный документ страны пункта о «вечном и вооруженном» нейтралитете Швейцарии. Согласно инициативе, страна не сможет вступать в военные или оборонные альянсы. Также ей запрещается вводить санкции против государства, участвующего в военных действиях, без одобрения Совета безопасности ООН, уточняет Bloomberg.
Швейцарская народная партия и движение «За Швейцарию» (Pro Schweiz) выдвинули эту идею после начала военной операции на Украине. Авторы инициативы уверены, что закрепление нейтрального статуса защитит страну от внешних угроз и позволит ей сохранить роль «надежного посредника».
Правительство и парламент не поддерживают предложение SVP. Тем не менее принципы прямой демократии обязывают провести плебисцит. Голосование назначено на 27 сентября.
Результаты предварительного опроса свидетельствуют, что граждане Швейцарии не согласятся на закрепление нейтралитета. 54% респондентов предложение о закреплении нейтрального статуса страны не поддержали. 36% участников социологического исследования дали категорический отказ, а еще 18% заявили, что скорее не одобряют ужесточение нейтралитета.
В поддержку идеи SVP высказались 34% участников опроса. Они ответили, что «определенно» или «скорее всего» проголосовали бы за поправки. Еще 12% опрошенных не определились с позицией. Как уточняет агентство Keystone-SDA, исследование проводилось с 11 по 14 июня, в нем приняли участие 26 205 человек.
Напомним, после начала конфликта на Украине Швейцария присоединилась к европейским санкциям против России. Берн заморозил активы российских граждан и компаний. В ответ Москва внесла Швейцарию в список недружественных государств.