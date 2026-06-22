В Курской области за сутки сбили 156 беспилотников

В Курской области с 9:00 21 июня до 9:00 22 июня сбили 156 беспилотников различного типа, сообщает губернатор Александр Хинштейн в «Максе».
По его словам, за сутки ВСУ 97 раз применили артиллерию по отселенным районам, еще 26 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
В результате атаки в Рыльске пострадала 31-летняя местная жительница. Ей оказали первую помощь. Также в городе повреждены четыре автомобиля.
В селе Октябрьское Рыльского района повреждено остекление двух частных домов, в селе Большегнеушево — фасад гаража. Погибших нет.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».
Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.Читать дальше