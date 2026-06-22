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В Курской области за сутки сбили 156 беспилотников

В Курской области с 9:00 21 июня до 9:00 22 июня сбили 156 беспилотников различного типа, сообщает губернатор Александр Хинштейн в «Максе».

Источник: РБК

В Курской области с 9:00 21 июня до 9:00 22 июня сбили 156 беспилотников различного типа, сообщает губернатор Александр Хинштейн в «Максе».

По его словам, за сутки ВСУ 97 раз применили артиллерию по отселенным районам, еще 26 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.

В результате атаки в Рыльске пострадала 31-летняя местная жительница. Ей оказали первую помощь. Также в городе повреждены четыре автомобиля.

В селе Октябрьское Рыльского района повреждено остекление двух частных домов, в селе Большегнеушево — фасад гаража. Погибших нет.

За последние сутки в российских регионах было несколько массированных атак беспилотников. Ночью 22 июня средства ПВО перехватили 301 БПЛА над Краснодарским краем, Ростовской областью, Крымом, Московским регионом и другими территориями.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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