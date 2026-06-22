МИД: Осторожная тактика России в ООН по разрешению иранского конфликта сработала

Логвинов отметил, что Россия и Китай совместными усилиями заблокировали в Совете Безопасности ООН проект резолюции, который мог бы сорвать хрупкие переговоры. Особенно показательно, подчеркнул дипломат, что сразу после того, как 7 апреля они с китайскими партнёрами не дали принять резолюцию по безопасности в Ормузском проливе, Иран и США смогли договориться о прекращении огня.