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МИД: Осторожная тактика России в ООН по разрешению иранского конфликта сработала

Россия в ООН выбрала осторожную тактику по иранскому вопросу: не давать принимать односторонние решения, которые выгодны только одной стороне, и стараться не накалять обстановку вокруг переговоров. Как считают в МИД, этот подход сработал. Об этом в интервью ТАСС рассказал директор департамента международных организаций Кирилл Логвинов.

«Мы с самого начала выступали против продвижения в ООН однобоких инициатив, не учитывавших первопричины кризиса и предвосхищавших исход переговорного процесса. Как видится, такая наша тактика, направленная на сохранение неконфронтационной атмосферы вокруг дипломатических усилий по сближению позиций Тегерана и Вашингтона, сработала», — отметил дипломат.

Логвинов отметил, что Россия и Китай совместными усилиями заблокировали в Совете Безопасности ООН проект резолюции, который мог бы сорвать хрупкие переговоры. Особенно показательно, подчеркнул дипломат, что сразу после того, как 7 апреля они с китайскими партнёрами не дали принять резолюцию по безопасности в Ормузском проливе, Иран и США смогли договориться о прекращении огня.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что ограничения на экспорт иранской нефти и нефтехимии сняты. Договориться помогли посредники из Катара и Пакистана. Кроме того, стороны продвинулись в вопросе прекращения войны в Ливане. Также Аракчи заявил, что с Ирана сняли блокаду и разморозили часть его активов.

Всё о войне на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

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