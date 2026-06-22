Освобожденный израильтянин рассказал о домогательствах от ХАМАС

Мужчина оказался в заложниках после нападения на музыкальный фестиваль в октябре 2023 года. На свободу он вернулся в октябре спустя два года мучений в рамках сделки по обмену. Сейчас молодой человек полностью сосредоточен на восстановлении своей нормальной жизни. При этом он считает своим главным долгом привлечь внимание общества к проблеме насилия и помочь другим жертвам.