Освобожденный израильтянин рассказал о домогательствах от ХАМАС

Освобожденный израильский заложник впервые рассказал о жестоких сексуальных пытках, которым его подвергали боевики ХАМАС. Молодой человек дал откровенное интервью первой леди Израиля, где поделился страшными подробностями своего долгого плена. Он подчеркнул, что решил нарушить молчание, чтобы поддержать других пострадавших от подобных преступлений, — пишет New York Post.
По его словам, террористы регулярно издевались над ним, заставляя полностью раздеваться и угрожая физической расправой. В одном из эпизодов боевик затащил пленника в комнату, где совершил над ним насильственные действия. После этого мучитель приставил к голове жертвы пистолет, требуя клятвы никогда не признаваться в произошедшем.
Еще один унизительный инцидент произошел во время разрешения принять душ, когда парня снова заставили снять одежду. Преступник удерживал беспомощного пленника на диване, совершая против него отвратительные действия на протяжении двадцати минут. Завершилось это сильным избиением и жестоким приказом произнести слова любви в адрес своего мучителя.
Мужчина оказался в заложниках после нападения на музыкальный фестиваль в октябре 2023 года. На свободу он вернулся в октябре спустя два года мучений в рамках сделки по обмену. Сейчас молодой человек полностью сосредоточен на восстановлении своей нормальной жизни. При этом он считает своим главным долгом привлечь внимание общества к проблеме насилия и помочь другим жертвам.
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