Российская ПВО уничтожила 79 беспилотников на подлете к Москве

Силы ПВО Минобороны России 22 июня уничтожили 79 беспилотников, летевших к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По данным сообщений Собянина, атака началась после полуночи. В MAХ-канале мэра с 00:02 до 06:13 появлялись данные о нескольких сериях уничтоженных БПЛА. Суммарно в этих публикациях речь шла о 70 дронах.
Позднее стал известен обновленный итог. После уничтожения еще пяти беспилотников число нейтрализованных летательных аппаратов, летевших к Москве, выросло до 79.
На местах падения обломков работали специалисты экстренных служб. В сообщениях мэра данные о пострадавших не приводились.
На фоне атаки в московских аэропортах вводили временные ограничения. Позднее Росавиация сообщила, что ограничения во всех аэропортах столицы сняты.
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