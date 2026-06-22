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В Латвии проиграли в борьбе с названиями российских городов

Правительство Латвии не смогло изменить названия городов России и Белоруссии на дорожных знаках.

Правительство Латвии не смогло изменить названия городов России и Белоруссии на дорожных знаках. Об этом сообщает портал LSM.

Авторы публикации отмечают, что на территории Латвии до сих пор сохранилось 318 дорожных указателей с названиями российских и белорусских городов, такими как «Москва» и «Витебск».

Глава Департамента дорожной инфраструктуры Министерства транспорта Латвии Таливалдис Вецтиранс рассказал, что законопроект об изменении названий на дорожных знаках был внесен на рассмотрение, но его так и не приняли.

Вецтиранс сообщил, что латвийские власти намерены осуществить замену названий на указателях к сентябрю. Тем не менее окончательное решение по данному вопросу еще не принято.

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