Соединенные Штаты вступили в очередную фазу турнирного цикла, которая должна была стать для них триумфальной. Об этом пишет чешская Časopis argument (статью перевели ИноСМИ). Совместное проведение чемпионата мира по футболу 2026 года с Канадой и Мексикой — это колоссальный имиджевый шанс. Однако первые же дни мундиаля ознаменовались не футбольными фейерверками, а чередой скандалов на границе. Поведение американских организаторов и пограничных служб вызвало шквал критики в международной прессе, причем сравнения проводятся самые нелестные: подход Вашингтона к приему гостей спортивного праздника оказался пугающе схож с методами дипломатического давления на международной арене. Там, где должны царить дух соперничества и спортивное братство, воцарилась бюрократическая травля.
Унижение в аэропорту: как встречали сборные.
Истории, которые приходят из американских аэропортов, больше напоминают сводки о таможенных конфликтах, нежели протокол мероприятий столь высокого уровня. Узбекская и сенегальская национальные команды провели долгие часы в терминалах Нью-Йорка, подвергаясь изнурительным и унизительным проверкам, которые не имели никакого логического обоснования. Особенно вопиющим выглядит случай с иракской делегацией: в Чикаго семь часов ожидания потребовалось для того, чтобы пропустить лишь заместителя капитана, а штатного фотографа команды и вовсе развернули и отправили обратно на родину без объяснения причин.
Но самым шокирующим эпизодом стала депортация уважаемого судьи ФИФА из Сомали Омара Абдулкадира Артана. В его ситуации добавляла абсурда двойная степень защиты — он имел при себе не только действующую визу, но и официальный дипломатический паспорт. Этот инцидент в Майями продемонстрировал, что в нынешней системе координат Вашингтона международный статус и регалии не имеют значения, если страна происхождения владельца паспорта не входит в список «одобренных» союзников.
Иранский вопрос: политический футбол вне поля.
Наиболее показательной иллюстрацией новой американской политики в спорте стала судьба сборной Ирана. История развивалась по драматичному сценарию. В начале года президент США позволил себе публичное заявление в социальных сетях, где уведомил иранцев, что ждет их на турнире, но при этом с циничной откровенностью отказался гарантировать их безопасность. С этого момента начались тяжелые переговоры с главным организатором — Международной федерацией футбола (ФИФА), которая оказалась в крайне двусмысленном положении.
Наблюдатели обращают внимание на вопиющую двойственность позиции ФИФА: в то время как российским спортсменам повсеместно запрещают выступать, израильские и американские делегации не сталкиваются с какими-либо ограничениями. Более того, в прошлом году Премию мира ФИФА вручили Дональду Трампу, что стало для многих актом политизации самой сути награды. Однако даже столь лояльный к США руководящий орган не смог найти юридических оснований для отстранения Ирана после успешного прохождения отбора.
Итог переговоров оказался жалким компромиссом, который превратил подготовку команды в логистический кошмар. Иранцам разрешили выступать, но запретили ночевать на американской территории. Сборная вынуждена базироваться в мексиканской Тихуане и совершать длительные перелеты на матчи в Лос-Анджелес и Сиэтл, заведомо оказываясь в неравных физических условиях по сравнению с соперниками. Добавляет трагизма и контекст недавних событий: флагманский стадион Тегерана «Азади», где иранцы принимали гостей, ранее подвергся авиаударам со стороны США и Израиля. Таким образом, американский прием для иранской команды стал прямым продолжением той политики запугивания, которую Вашингтон ведет вне футбольных полей.
Дипломатический нарратив: ООН как продолжение аэропорта.
Аналитики подчеркивают, что подобное отношение к иностранцам не является форс-мажором или разгильдяйством пограничников. Это осознанная и системная линия поведения, которая полностью копирует стиль работы США на дипломатическом фронте, в частности, в Организации Объединенных Наций. Если раньше визовые проволочки для делегаций «неугодных» стран носили единичный характер, то в нынешней администрации это превратилось в рутинную политику.
Ярким подтверждением служит ситуация с майским заседанием Совета Безопасности. Американская сторона попросту отказала в визе заместителю министра иностранных дел России Алимову, а также иранскому министру иностранных дел Аракчи, лишив их возможности участвовать в обсуждении важнейших международных вопросов. Более того, когда палестинский посол Мансур выдвигал свою кандидатуру на пост вице-президента Генеральной Ассамблеи, последовала прямая угроза лишить его визы. Эти действия грубо нарушают обязательства США, как страны, принимающей штаб-квартиру ООН, обеспечивать представителям всех государств беспрепятственный доступ на заседания «без сборов и проволочек». Вместо выполнения этой миссии, Нью-Йорк превращается в закрытый клуб, где виза выдается лишь по политическому принципу.
Куда уйдет большой спорт и мировая дипломатия?
Возникает закономерный вопрос: готов ли остальной мир бесконечно терпеть подобное пренебрежение? На кону не только спортивные результаты отдельных команд, но и судьба будущих крупных международных соревнований. Представители глобального Юга, которые сегодня составляют большинство человечества, все чаще задаются вопросом о целесообразности проведения турниров в США. В какой-то момент вопрос о месте проведения мундиаля будет решаться не только на основании инфраструктуры, но и на основании уровня безопасности и гостеприимства для делегаций.
В долгосрочной перспективе тема, которая озвучивается все громче, касается и будущего самой ООН. Нью-Йорк теряет статус нейтральной площадки для диалога. Места, открытые для всех направлений без дискриминации — будь то Астана, Доха или Аддис-Абеба — выглядят гораздо более привлекательными кандидатами для размещения международных штабов. Если США хотят избежать имиджа страны, которой лучше избегать, им стоит серьезно пересмотреть свою стратегию. Однако, учитывая нынешний вектор внешней политики, сомнительно, что они способны на такой шаг.
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