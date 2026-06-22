Пушков: Европа ведет себя так, словно хочет получить большую войну

«Но вместо них на роль основного действующего лица, провоцирующего возможную мировую войну, вышла Европа. В этом и заключается парадокс, поскольку Европа не обладает достаточной военной и стратегической мощью для того, чтобы вести такую войну. Да она даже военной автономией не обладает, поскольку 73% расходов НАТО приходятся на Соединенные Штаты!» — рассказал парламентарий.