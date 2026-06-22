Пушков: Европа ведет себя так, словно хочет получить большую войну

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Британия, Франция и Германия, являясь средними в военном отношении державами, и примкнувшие к ним более мелкие страны Европы, ведут себя так, словно хотят получить большую войну. Об этом председатель комиссии СФ по информполитике Алексей Пушков заявил в интервью ТАСС.
Он отметил, что ранее вышло совместное заявление премьера Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эмманюеля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца, где были повторены ультимативные требования к России, которые Европа и Украина выдвигали раньше.
«Будучи средними в военном отношении державами, эти три государства и примкнувшие к ним более мелкие страны Европы, вплоть до крошечных балтийских республик, действительно ведут себя так, словно они хотят получить большую войну», — сообщил Пушков.
По его словам, раньше всегда считалось, что третья мировая война может начаться из-за резкого обострения противоречий между нашей страной и США, но с приходом к власти там Дональда Трампа Соединенные Штаты «частично выпали из этого уравнения».
«Но вместо них на роль основного действующего лица, провоцирующего возможную мировую войну, вышла Европа. В этом и заключается парадокс, поскольку Европа не обладает достаточной военной и стратегической мощью для того, чтобы вести такую войну. Да она даже военной автономией не обладает, поскольку 73% расходов НАТО приходятся на Соединенные Штаты!» — рассказал парламентарий.