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Пушков: Европа ведет себя так, словно хочет получить большую войну

Председатель комиссии СФ по информполитике при этом отметил, что европейские страны не обладают достаточной военной и стратегической мощью для того, чтобы вести такой конфликт.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Британия, Франция и Германия, являясь средними в военном отношении державами, и примкнувшие к ним более мелкие страны Европы, ведут себя так, словно хотят получить большую войну. Об этом председатель комиссии СФ по информполитике Алексей Пушков заявил в интервью ТАСС.

Он отметил, что ранее вышло совместное заявление премьера Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эмманюеля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца, где были повторены ультимативные требования к России, которые Европа и Украина выдвигали раньше.

«Будучи средними в военном отношении державами, эти три государства и примкнувшие к ним более мелкие страны Европы, вплоть до крошечных балтийских республик, действительно ведут себя так, словно они хотят получить большую войну», — сообщил Пушков.

По его словам, раньше всегда считалось, что третья мировая война может начаться из-за резкого обострения противоречий между нашей страной и США, но с приходом к власти там Дональда Трампа Соединенные Штаты «частично выпали из этого уравнения».

«Но вместо них на роль основного действующего лица, провоцирующего возможную мировую войну, вышла Европа. В этом и заключается парадокс, поскольку Европа не обладает достаточной военной и стратегической мощью для того, чтобы вести такую войну. Да она даже военной автономией не обладает, поскольку 73% расходов НАТО приходятся на Соединенные Штаты!» — рассказал парламентарий.

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