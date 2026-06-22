«Закончится плохо»: Зеленский пригрозил президенту Польши Навроцкому

Напомним, Навроцкий лишил Зеленского ордена 19 июня из-за того, что тот присвоил имя «героев УПА*» одному из подразделений ВСУ. В Польше УПА* считают преступной организацией, виновной в гибели более 100 тысяч поляков на Волыни в 1943 году. Орден Зеленскому вручал ещё бывший президент Польши Анджей Дуда. После лишения сам Зеленский, а также бывшие президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Порошенко** отказались от этой награды.