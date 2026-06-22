«Закончится плохо»: Зеленский пригрозил президенту Польши Навроцкому

Поводом стало то, что Навроцкий лишил Зеленского высшей польской награды — ордена Белого орла.
«Я считаю, что после того, как он принял решение [о лишении ордена], это говорит о том, что он продолжает политическую борьбу в принципе внутри своего государства за счёт поднятия настроения ненависти к украинцам. Плохая история. Считаю, что оно закончится плохо», — сказал глава киевского режима.
Также Зеленский подтвердил, что на их первой встрече в декабре Навроцкий подарил ему книгу о Волынской резне. Зеленский назвал действия польского президента неправильными и съязвил насчёт его имени.
«Кароль — это не должность его, это его имя, правильно? Всё-таки у него не монархия, а демократия, поэтому нужно немного выстраивать отношения с Украиной», — заявил он.
Напомним, Навроцкий лишил Зеленского ордена 19 июня из-за того, что тот присвоил имя «героев УПА*» одному из подразделений ВСУ. В Польше УПА* считают преступной организацией, виновной в гибели более 100 тысяч поляков на Волыни в 1943 году. Орден Зеленскому вручал ещё бывший президент Польши Анджей Дуда. После лишения сам Зеленский, а также бывшие президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Порошенко** отказались от этой награды.
* Экстремистская организация, запрещённая в России.
** Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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