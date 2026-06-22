В МИД РФ сравнили военные приготовления НАТО и ЕС с планом Барбаросса

Ранее глава МИД России Сергей Лавров также заявлял, что европейские страны пытаются выиграть время для подготовки к конфликту с Россией. По его оценке, европейские элиты уже вложили значительный политический и финансовый ресурс в противостояние с Москвой, поддержку главы киевского режима и наращивание военных бюджетов стран ЕС и НАТО.