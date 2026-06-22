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В МИД РФ сравнили военные приготовления НАТО и ЕС с планом Барбаросса

НАТО и Евросоюз, по оценке Москвы, готовятся к военному столкновению с Россией на рубеже 2030 года.

НАТО и Евросоюз, по оценке Москвы, готовятся к военному столкновению с Россией на рубеже 2030 года. Об этом «Известиям» заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, связав действия западных стран с курсом на стратегическое поражение России.

Дипломат отметил, что с военной точки зрения различия между НАТО и ЕС становятся все менее существенными. По его словам, приоритеты, которые формулируют страны альянса и Евросоюза, отражают агрессивные устремления в отношении России.

Грушко заявил, что Москва исходит из реальности военных приготовлений Запада к возможному столкновению с РФ примерно к 2030 году. Он подчеркнул, что главной задачей НАТО и ЕС остается попытка добиться стратегического поражения России.

Эту позицию замглавы МИД озвучил на фоне ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем безопасности, которая проходила в Вене 17−18 июня. Грушко указал, что нынешние приготовления НАТО и ЕС все больше напоминают план «Барбаросса» — стратегию нацистской Германии по нападению на СССР.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров также заявлял, что европейские страны пытаются выиграть время для подготовки к конфликту с Россией. По его оценке, европейские элиты уже вложили значительный политический и финансовый ресурс в противостояние с Москвой, поддержку главы киевского режима и наращивание военных бюджетов стран ЕС и НАТО.

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