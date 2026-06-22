Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Константиновке идёт зачистка кварталов: Войска РФ уничтожили крупный склад ВСУ

Российские войска ведут активное наступление в Константиновке и закрепились в центральной части города, зачищая жилые кварталы. Об этом ИС «Вести» рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

Источник: Life.ru

По его словам, бойцы продвигаются прямо в городской застройке и выбивают противника из жилых районов. На юго-западе Константиновки уничтожен склад боеприпасов украинских формирований. Пушилин отметил, что снабжение у противника и без того сильно осложнено, поэтому этот склад считался одной из приоритетных целей.

«Также есть улучшение позиций в центральной части Константиновки наших подразделений», — заключил он.

Пушилин отметил, что только за последние семь дней на константиновском рубеже освобождено пять сёл и посёлков. Сразу же после того, как закрепились в Роскошном, подразделения перешли к следующей задаче — взятию Артёма, известного также как Долгая Балка. Этот рывок, по его словам, существенно увеличил зону для активных действий наших сил.

А ранее глава ДНР сообщал, что бои идут непосредственно в центре города, и от их исхода зависит дальнейшее продвижение к краматорско-славянской агломерации. Столкновения разворачиваются у Горсовета, железнодорожной станции «Дмитриевка» и в промзоне, а штурмовые группы продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь и Красный городок, заканчивая зачистку Первомайского района. На этом же направлении российские силы взяли под контроль трассу снабжения.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
Читать дальше