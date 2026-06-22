В Константиновке идёт зачистка кварталов: Войска РФ уничтожили крупный склад ВСУ

Пушилин отметил, что только за последние семь дней на константиновском рубеже освобождено пять сёл и посёлков. Сразу же после того, как закрепились в Роскошном, подразделения перешли к следующей задаче — взятию Артёма, известного также как Долгая Балка. Этот рывок, по его словам, существенно увеличил зону для активных действий наших сил.