ВС РФ развернули триколор и Знамя Победы на освобождённой улице в Константиновке

В ведомстве отметили, что подразделения продолжают продвигаться вглубь города, постепенно освобождая новые районы и вытесняя противника. На видео видно, как бойцы разворачивают российский триколор и Знамя Победы на только что занятой улице. Эти символы стали знаком того, что российские военные успешно действуют в этом населённом пункте.