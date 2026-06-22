Захарова заявила о вине Запада за переписывание истории Великой Отечественной войны

По словам Захаровой, причиной трагедии стала агрессивная политика германского нацизма, итальянского фашизма и японского милитаризма. В МИД также указали на роль ведущих европейских держав, которые в предвоенные годы проводили курс на «умиротворение агрессора» и не поддержали предложения СССР о коллективном отпоре нацистской Германии и ее союзникам.