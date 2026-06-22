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Захарова заявила о вине Запада за переписывание истории Великой Отечественной войны

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что 22 июня исполняется 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что 22 июня исполняется 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Она подчеркнула, что война длилась 1418 дней и ночей, унесла жизни 27 миллионов советских граждан и оставила след в каждой семье.

По словам Захаровой, причиной трагедии стала агрессивная политика германского нацизма, итальянского фашизма и японского милитаризма. В МИД также указали на роль ведущих европейских держав, которые в предвоенные годы проводили курс на «умиротворение агрессора» и не поддержали предложения СССР о коллективном отпоре нацистской Германии и ее союзникам.

Особое место в заявлении отведено Мюнхенскому соглашению 1938 года. Захарова назвала его попыткой направить агрессию на Восток и напомнила, что после передачи Чехословакии Германии нацистский режим получил дополнительный промышленный потенциал. В МИД также упомянули британо-японское соглашение Арита-Крейги 1939 года, которое, по оценке ведомства, дало Токио свободу действий в Китае.

Захарова заявила, что события Второй мировой войны показали невозможность обеспечить безопасность одних государств за счет суверенитета других. Она подчеркнула, что Россия помнит факты коллаборационизма и участия европейских правительств, вооруженных сил, промышленных кругов и граждан в преступлениях гитлеровского режима.

В МИД напомнили, что Россия признала преступления нацистов и их пособников геноцидом советского народа на законодательном уровне. Захарова заявила, что Москва будет добиваться признания этого факта странами Европы и Запада, а также выступать против переписывания истории, неонацизма, реваншизма и русофобии.

22 июня в России пройдет всероссийская акция «Минута молчания». Она направлена на сохранение памяти о Великой Отечественной войне и ее жертвах.

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