Иван Сепеда признал поражение и оспорит итоги выборов в Колумбии

По данным Национального управления регистрации — органа, отвечающего за организацию выборов в стране, — на данный момент обработано 99,99% бюллетеней. Де ла Эсприэлья набирает 49,66% голосов, а Сепеда — 48,7%. Разрыв между кандидатами составляет всего 0,96 процентного пункта. Окончательные итоги станут известны после юридически обязательного подсчета, когда избиркомы проверят официальные протоколы с участков.