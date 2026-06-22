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Иван Сепеда признал поражение и оспорит итоги выборов в Колумбии

В Колумбии подводят предварительные итоги второго тура президентских выборов. Иван Сепеда, представляющий партию действующего президента «Исторический пакт», уже признал победу своего соперника Абелардо де ла Эсприэльи из движения «Защитники родины». Об этом сообщает EFE.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сепеда при этом заявил, что его штаб намерен оспорить результаты голосования на 33 тысячах избирательных участках.

По данным Национального управления регистрации — органа, отвечающего за организацию выборов в стране, — на данный момент обработано 99,99% бюллетеней. Де ла Эсприэлья набирает 49,66% голосов, а Сепеда — 48,7%. Разрыв между кандидатами составляет всего 0,96 процентного пункта. Окончательные итоги станут известны после юридически обязательного подсчета, когда избиркомы проверят официальные протоколы с участков.

Явка на этих выборах оказалась рекордно высокой: на участки пришли 26,3 миллиона граждан, или 63,59% от всех избирателей.

Адвокат и предприниматель Де ла Эсприэлья известен под прозвищем El Tigre («Тигр») и выдвигался от собственного движения «Защитники Родины». Политик открыто называет себя сторонником Трампа и делает ставку на жесткую борьбу с преступностью.

Его оппонент — философ и правозащитник Сепеда. Он представляет левую коалицию «Исторический пакт». Сепеда заявил, что намерен продолжить реализацию плана президента Густаво Петро «Тотальный мир». Речь идет о заключении мирных соглашений с мятежными группировками, действующими на территории страны.