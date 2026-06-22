Иван Сепеда признал поражение и оспорит итоги выборов в Колумбии

Сепеда при этом заявил, что его штаб намерен оспорить результаты голосования на 33 тысячах избирательных участках.
По данным Национального управления регистрации — органа, отвечающего за организацию выборов в стране, — на данный момент обработано 99,99% бюллетеней. Де ла Эсприэлья набирает 49,66% голосов, а Сепеда — 48,7%. Разрыв между кандидатами составляет всего 0,96 процентного пункта. Окончательные итоги станут известны после юридически обязательного подсчета, когда избиркомы проверят официальные протоколы с участков.
Явка на этих выборах оказалась рекордно высокой: на участки пришли 26,3 миллиона граждан, или 63,59% от всех избирателей.
Адвокат и предприниматель Де ла Эсприэлья известен под прозвищем El Tigre («Тигр») и выдвигался от собственного движения «Защитники Родины». Политик открыто называет себя сторонником Трампа и делает ставку на жесткую борьбу с преступностью.
Его оппонент — философ и правозащитник Сепеда. Он представляет левую коалицию «Исторический пакт». Сепеда заявил, что намерен продолжить реализацию плана президента Густаво Петро «Тотальный мир». Речь идет о заключении мирных соглашений с мятежными группировками, действующими на территории страны.