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СМИ: Италия предлагает Германии участвовать в создании истребителя GCAP

Италия выразила поддержку присоединению Германии к проекту создания истребителя шестого поколения GCAP (Global Combat Air Programme), который совместно разрабатывается с Британией и Японией.

Источник: Bundeswehr

Такое решение стало возможным после того как немцы вышли из конкурирующей программы с участием Испании и Франции.

Как сообщил глава итальянского холдинга Leonardo Лоренцо Мариани FT, участие Берлина в проекте принесет долгосрочные выгоды. Он отметил, что, хотя партнеры по GCAP уже определили фронт работ, Leonardo и британская BAE Systems ранее успешно сотрудничали с немецким оборонным подразделением Airbus в рамках проекта Eurofighter Typhoon. И еще один партнер с финансовыми ресурсами и компетенциями тут бы не помешал.

Ранее правительство Германии и Airbus высказывали стремление либо возглавить новый проект, либо присоединиться к существующему при условии, что его роль будет «существенной» и соответствовать «финансовому вкладу Германии».

Мариани напомнил о крушении проекта создания европейского истребителя нового поколения FCAS (Future Combat Air System) после того как Германия прекратила его реализацию. Этому предшествовали неудачные попытки договориться на уровне президента Франции и канцлера Германии.