La Repubblica: в Италии после конфликта Трампа и Мелони опасаются рестрикций США

Соединенные Штаты, считает издание, могут включить в планы сокращения своего воинского контингента в Европе и Италию, хотя ранее считалось, что южные базы в Италии представляют интерес для США с учетом ситуации на Ближнем Востоке и Африке. Кроме того, по оценке газеты, нападки американского лидера на премьера могут вылиться в новые пошлины на итальянские товары, чего до сих пор Риму удавалось избегать.