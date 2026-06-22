«Поплачь ещё» и «возвращайся домой»: в Европарламенте вспыхнул скандал из-за травли депутата

Аль-Сахлани сочла речь Сторма оскорбительной и расистской. Депутат, в свою очередь, эти обвинения категорически опроверг. Он подчеркнул, что не намерен мириться с ярлыком «расист» и воспринимает подобные нападки всерьёз. Сторм пояснил, что его совет был простым: если итоги голосования так расстроили коллегу, ей следовало бы выйти и взять паузу.