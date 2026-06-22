Андрей Бочаров почтил минутой молчания память павших в годы войны

Оперативное совещание в администрации Волгоградской области началось в понедельник, 22 июня с минуты молчания. Так глава региона Андрей Бочаров предложил его участникам почтить память павших в Великой Отечественной войне.
«День памяти и скорби — трагический день в истории нашего Отечества. В этот день 85 лет назад немецко-фашистские захватчики вероломно напали на мирный Советский Союз. Война принесла горе, боль и страдания нашей родной земле, каждой семье, миллионам советских граждан», — сказал губернатор.
Андрей Бочаров напомнил: та страшная война унесла 27 миллионов жизней советских людей.
«Прошу почтить память жителей нашего большого Отечества, погибших и умерших от немецко-фашистской агрессии, минутой молчания», — произнес глава региона.
Накануне губернатор вместе с главами силовых и правоохранительных органов, курсантами Волгоградской академии МВД, представителями общественности и духовенства, а также воспитанниками оборонно-спортивного лагеря «Авангард» принял участие в акции «Завтра была война…» на главной высоте России.
Её участники акции с зажженными свечами в руках поднялись к монументу «Родина-мать зовет!» и возложили цветы к Вечному огню.