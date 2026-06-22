Андрей Бочаров почтил минутой молчания память павших в годы войны

«День памяти и скорби — трагический день в истории нашего Отечества. В этот день 85 лет назад немецко-фашистские захватчики вероломно напали на мирный Советский Союз. Война принесла горе, боль и страдания нашей родной земле, каждой семье, миллионам советских граждан», — сказал губернатор.