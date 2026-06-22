Ливан провел переговоры с США и Катаром о прекращении огня

Стороны обсудили закрепление режима прекращения огня в Ливане и остановку «израильской военной эскалации». В заявлении канцелярии также говорится, что участники переговоров рассмотрели возможность формирования специального координационного центра. Новый орган должен помогать контролировать инициативы, направленные на поддержание прекращения огня и предотвращение дальнейшей эскалации.
Тем временем глава МИД Израиля Гидеон Саар после беседы с новозеландским коллегой Уинстоном Питерсом заявил, что Израиль не собирается покидать зону безопасности, которую создает в южном Ливане. Он уточнил, что у Тель-Авива нет территориальных претензий к Ливану, но ЦАХАЛ не покинет из зоны безопасности и не позволит движению «Хезболла» атаковать израильскую территорию и, возможно, вторгнуться на земли Израиля.
Он также отметил, что Израиль будет придерживаться режима прекращения огня ровно до того момента, пока его не нарушит «Хезболла». В ходе беседы Саар обвинил Иран в «опосредованной оккупации» Ливана, связав это с активностью «Хезболлы». По его словам, ликвидация этой группировки выгодна как Израилю, так и самому Ливану.