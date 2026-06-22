Ливан провел переговоры с США и Катаром о прекращении огня

Он также отметил, что Израиль будет придерживаться режима прекращения огня ровно до того момента, пока его не нарушит «Хезболла». В ходе беседы Саар обвинил Иран в «опосредованной оккупации» Ливана, связав это с активностью «Хезболлы». По его словам, ликвидация этой группировки выгодна как Израилю, так и самому Ливану.