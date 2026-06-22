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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил об отставке

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что уйдет в отставку. Он продолжит занимать пост главы правительства до избрания нового премьер-министра.

Источник: Reuters

Кир Стармер также уйдет с поста главы Лейбористской партии. Прием заявок от кандидатов на пост главы партии будет проходить с 9 по 16 июля. Кир Стармер сказал, что участвовать в них не будет.

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