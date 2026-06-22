Кир Стармер также уйдет с поста главы Лейбористской партии. Прием заявок от кандидатов на пост главы партии будет проходить с 9 по 16 июля. Кир Стармер сказал, что участвовать в них не будет.
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Кир Стармер: биография и отношение к России бывшего премьер-министра Великобритании
В 2024 году впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. У власти он продержался примерно два года: в статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.Читать дальше