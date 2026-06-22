Символ вечной памяти и благодарности потомков

В свою очередь депутат Государственной Думы Олег Иванинский заметил, что сейчас на фронтах специальной военной операции наши земляки защищают страну от нацизма, который снова поднял голову. «Чем больше мы будем говорить о той войне, объясняя сегодня, что специальная военная операция — та же самая Великая Отечественная война против нацизма, чем больше людей сегодня вспомнит о наших героях, тем сильнее будет наше единство в борьбе с современными угрозами. Это не просто память, а формирование нашей национальной идентичности», — сказал Олег Иванинский.