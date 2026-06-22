Символ вечной памяти и благодарности потомков

В акции «Огненные картины войны» приняли участие депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области.
Накануне даты начала Великой Отечественной войны, поздним вечером 21 июня, жители Новосибирской области вспоминали своих героев и зажигали свечи в память о погибших. Огненные картины вспыхнули у мемориалов как напоминание о подвиге нашего народа.
В Новосибирске центральной площадкой акции стал Монумент Славы воинам-сибирякам, куда пришли сотни участников — волонтёры, курсанты, ветераны, представители правительственных структур и общественных организаций, а также рядовые горожане. Собравшиеся стали свидетелями ретроспективы событий 21 июня 1941 года, концерта-реквиема с участием творческих коллективов города и мультимедийного тематического шоу, которое развернулось на пилонах мемориала.
В финале тысячи свечей сложились в огненную картину: летящий журавль, рядом — звезда и надпись «Мы помним!» как символ вечной благодарности павшим героям.
Депутат Законодательного Собрания, председатель регионального общественного совета федерального проекта «Историческая память» Игорь Умербаев напомнил о значимом вкладе сибирских дивизий в победу. Он отметил: «Вполне закономерно и правильно, что акция проходит именно на Монументе Славы. Журавль — это символ душ тех ребят, которые погибли, защищая нашу Родину».
Такие мероприятия находят отклик в сердцах людей и очень важны для совсем ещё молодого поколения, подчеркнула депутат Законодательного Собрания Юлия Швец: «Мы отдаём дань уважения воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. По всей Новосибирской области зажгутся миллионы свечей в знак памяти о миллионах погибших. Этот день мы не должны забывать».
В свою очередь депутат Государственной Думы Олег Иванинский заметил, что сейчас на фронтах специальной военной операции наши земляки защищают страну от нацизма, который снова поднял голову. «Чем больше мы будем говорить о той войне, объясняя сегодня, что специальная военная операция — та же самая Великая Отечественная война против нацизма, чем больше людей сегодня вспомнит о наших героях, тем сильнее будет наше единство в борьбе с современными угрозами. Это не просто память, а формирование нашей национальной идентичности», — сказал Олег Иванинский.
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