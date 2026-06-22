По словам эксперта, в Лейбористской партии уже давно обсуждали возможную замену Киру Стармеру. Одним из наиболее вероятных преемников чаще всего называли Энди Бернема — бывшего мэра Большого Манчестера.
Энди Бернем отказался от своего высокопоставленного поста, чтобы пойти в британский парламент именно для того, чтобы составить конкуренцию Киру Стармеру внутри Лейбористской партии.
Собеседник Новостей Mail пояснил, что Бернем остается политиком с большим опытом и заметной общественной поддержкой. Это делает его одним из самых узнаваемых представителей Лейбористской партии. По словам Пятибратова, Бернему удалось показать сильный результат на фоне роста популярности Reform UK Найджела Фараджа.
Эксперт выделяет два возможных сценария развития ситуации. Первый — полноценная внутрипартийная процедура выбора нового лидера. В этом случае, считает Пятибратов, лейбористы могут выдвинуть Бернема как одного из главных кандидатов. Однако такая кампания будет для партии сложной из-за усиления Reform UK.
Второй сценарий предполагает более быстрый внутрипартийный переход власти, если Бернем заручится достаточной поддержкой внутри партии и не столкнется с сильной конкуренцией.
«Есть такая система в Великобритании, которая подразумевает, что два популярных политика внутри одной и той же партии могут при поддержке определенного числа других сопартийцев вступить в соревнование, победитель которого в конечном счете получает заветный пост без необходимости проведения выборов», — пояснил Пятибратов.
По мнению эксперта, лейбористы, скорее всего, будут стремиться к менее рискованному сценарию, поскольку полноценная политическая кампания может усилить позиции оппонентов.
При этом приход Бернема к власти не приведет к принципиальному изменению политики Великобритании в отношении России, считает Пятибратов. По его оценке, Бернем, как и Стармер, будет придерживаться жесткой линии по отношению к Москве.
Там нет такой ситуации, что полстраны призывает к нормализации отношений с Российской Федерацией. В этом отношении и Найджел Фарадж не стал был другом Российской Федерации, и никто другой.
Пятибратов допускает, что при новом премьере могут измениться отдельные параметры оборонных расходов. Однако, по его мнению, Великобритания в целом продолжит поддержку Украины.
Кир Стармер объявил о своей отставке в понедельник, 22 июня. В качестве претендентов пост премьер-министра Великобритании после ухода Стармера от лейбористов назывались имена Энди Бернема и Уэса Стритинга, занимавшего пост министра здравоохранения Уэса Стритинга.