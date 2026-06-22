Депутат Госдумы оценил угрозы Зеленского в адрес Белоруссии

Поводом для комментария депутата стали угрозы Зеленского в адрес Минска. Украинский лидер пообещал «крайне опасные последствия» из-за военной техники, размещенной вблизи общей границы. Он утверждает, что там установлены ретрансляторы, которые якобы помогают российской армии наносить удары дронами по территории Украины.
«То, что он пытается втянуть в эту историю Белоруссию, подтверждает, что все его разговоры о мире — не более чем фикция. Не собирается он мириться. Понятно, что для него лично мир — это смерть, и в том числе для украинского народа это несет смерть, который уже несильно хочет воевать, понимая бессмысленность всего этого», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».
Колесник также выразил сомнение, что Киев решится на реальные удары по территории Белоруссии. По его словам, такой шаг обернется тяжелыми последствиями.
«Действия Зеленского приведут к тому, что по Украине будет прилетать гораздо больше, чем всегда, и еще с двух сторон. Думаю, что все-таки не посмеет это он сделать, понимая, какие последствия будут. Белоруссия обладает всеми видами оружия и может ответить так, что, скажу нежно, мало не покажется», — добавил депутат.
Напомним, министр обороны Белоруссии Виктор Хренин также дал оценку недавним заявлениям Владимира Зеленского в адрес республики. По его словам, военная доктрина Минска строится исключительно вокруг защиты собственных граждан и не предполагает участия в боевых действиях.
Хренин пояснил, что белорусская сторона сейчас лишь отслеживает развитие событий. На границах страны развернут минимально необходимый военный контингент. Глава оборонного ведомства также отметил, что Минск регулярно сталкивается с провокациями в информационном поле «в виде различных угроз и обещаний что-то сделать».