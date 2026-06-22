Депутат Госдумы оценил угрозы Зеленского в адрес Белоруссии

«То, что он пытается втянуть в эту историю Белоруссию, подтверждает, что все его разговоры о мире — не более чем фикция. Не собирается он мириться. Понятно, что для него лично мир — это смерть, и в том числе для украинского народа это несет смерть, который уже несильно хочет воевать, понимая бессмысленность всего этого», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».