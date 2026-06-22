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Вольфович: Белоруссия не даст втянуть себя в конфликт

Втянуть Белоруссию в конфликт с помощью провокаций не удастся, республика выступает за мирное решение всех вопросов, заявил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович.

«Втянуть Беларусь в конфликт не получится. Мы за мир, благоразумие, за решение всех вопросов дипломатическим путём», — цитирует его БЕЛТА.

По его словам, по итогам опроса свидетелей удара по белорусскому автобусу в Брянской области готовят доклад президенту, после чего примут решение.

Вольфович подчеркнул, что атака на автобус с мирными жителями, будь он белорусским или российским, была направлена на создание повода для столкновения Белоруссии с Украиной.

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что военного смысла Минску втягиваться в конфликт на Украине нет.

Владимир Зеленский в интервью телеканалу ТСН заявил, что Украина выдвинула Белоруссии конкретное требование о прекращении технической помощи России.

Зеленский заявил, что Белоруссия должна убрать технику, находящуюся в приграничных с Украиной районах, и пригрозил действиями в случае невыполнения этого требования.

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заметил, что заявления Зеленского в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко являются провокацией эскалации и расширения зоны конфликта.

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