Вольфович: Белоруссия не даст втянуть себя в конфликт

«Втянуть Беларусь в конфликт не получится. Мы за мир, благоразумие, за решение всех вопросов дипломатическим путём», — цитирует его БЕЛТА.
По его словам, по итогам опроса свидетелей удара по белорусскому автобусу в Брянской области готовят доклад президенту, после чего примут решение.
Вольфович подчеркнул, что атака на автобус с мирными жителями, будь он белорусским или российским, была направлена на создание повода для столкновения Белоруссии с Украиной.
Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что военного смысла Минску втягиваться в конфликт на Украине нет.
Владимир Зеленский в интервью телеканалу ТСН заявил, что Украина выдвинула Белоруссии конкретное требование о прекращении технической помощи России.
Зеленский заявил, что Белоруссия должна убрать технику, находящуюся в приграничных с Украиной районах, и пригрозил действиями в случае невыполнения этого требования.
Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заметил, что заявления Зеленского в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко являются провокацией эскалации и расширения зоны конфликта.