Премьер Британии Кир Стармер объявил об уходе с поста

Он сообщил, что обратился к национальному исполнительному комитету Лейбористской партии с просьбой составить график проведения выборов партийного лидера. Прием заявок от кандидатов на участие в выборах откроется 9 июля.
Уточняется, что Стармер продолжит исполнять обязанности премьер-министра до момента избрания и утверждения его преемника.
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