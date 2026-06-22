МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Отставка премьер-министра Великобритании Кира Стармера не скажется на русофобской политике страны, Лондон не откажется от этой «многовековой традиции». Об этом заявил ТАСС заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.
«Стармер был откровенно слабым премьером, и в этом смысле лишь подтверждал общую тенденцию радикального снижения качества европейских лидеров в последние годы. Но его отставка никак не скажется на политике Великобритании на российском направлении. Кто бы ни занял его место, Британия не откажется от многовековой традиции русофобии, прерывавшейся лишь единожды — в годы Второй мировой войны», — считает сенатор.