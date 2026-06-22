В Нижегородской области начал работу Общественный штаб по наблюдению за выборами

«16 июня Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Кроме этого, на прошедшей неделе Законодательное собрание Нижегородской области назначило выборы региональных депутатов», — напомнил руководитель штаба, председатель региональной Общественной палаты Роман Стронгин. Он отметил, что «избирательная кампания будет проходить в условиях жесткой информационной войны» и высказал уверенность в готовности штаба: «Роль общественного наблюдения неизмеримо возрастает. Работа предстоит сложная и ответственная, но и мы в этом деле не новички, уверен, что справимся».