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В Нижегородской области начал работу Общественный штаб по наблюдению за выборами

На первом организационном заседании утвердили структуру штаба и согласовали план работы перед сентябрьскими выборами.

В Нижегородской области начал работу Общественный штаб по наблюдению за выборами: на первом организационном заседании утвердили структуру штаба и согласовали план работы перед сентябрьскими выборами. Члены штаба готовы к подготовке наблюдателей и запуску превентивных мер для обеспечения прозрачности избирательного процесса.

«16 июня Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Кроме этого, на прошедшей неделе Законодательное собрание Нижегородской области назначило выборы региональных депутатов», — напомнил руководитель штаба, председатель региональной Общественной палаты Роман Стронгин. Он отметил, что «избирательная кампания будет проходить в условиях жесткой информационной войны» и высказал уверенность в готовности штаба: «Роль общественного наблюдения неизмеримо возрастает. Работа предстоит сложная и ответственная, но и мы в этом деле не новички, уверен, что справимся».

В рамках подготовки штаб организует обучение наблюдателей, которые будут работать на каждом избирательном участке. Планируется применить проверенные инструменты предыдущих кампаний: «горячую линию», мобильные группы штаба, организацию видеонаблюдения на УИКах и стрим‑студию «Наблюдатель НО».

Заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области Евгений Семенов сообщил о создании электоральной экспертной группы при штабе, которая будет консультировать наблюдателей; также запланированы круглые столы по актуальным темам в ходе избирательной кампании.