Отставка Кира Стармера: глава правительства Великобритании уходит

Политик обратился к руководству лейбористов с просьбой определить сроки выборов нового лидера. Выдвижение кандидатов должно стартовать 9 июля и завершиться 16 июля. Если процедура состоится, имя нового главы партии станет известно после парламентских каникул — к началу осенней сессии в сентябре.
Еще в конце прошлой недели Стармер утверждал, что не намерен уходить ни с поста премьера, ни с позиции лидера партии.
Позиции премьер-министра Кира Стармера серьезно пошатнулись после выборов 18 июня в конституционном округе Мейкерфилд. Победу там одержал мэр Манчестера Эндрю Бернем. Именно он планировал начать борьбу за кресло лидера лейбористов и, как следствие, премьер-министра. До этого момента около ста депутатов парламента публично призывали Стармера уйти в отставку.
Проблемы для главы правительства нарастали и после провальных результатов лейбористов на майских выборах в муниципальные советы Англии, а также в парламенты Уэльса и Шотландии. Партия потеряла более 1,5 тысячи мест. После этого многие однопартийцы, включая членов парламента, потребовали отставки премьера. До последнего момента Стармер отказывался рассматривать такой сценарий.