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Отставка Кира Стармера: глава правительства Великобритании уходит

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что покидает пост главы правительства и слагает полномочия лидера Лейбористской партии. Об этом он объявил, выступая на Даунинг-стрит, прямо напротив своей резиденции, сообщает Sky News.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Стармер уже проинформировал короля Карла III о своем решении, уточняет телеканал.

Политик обратился к руководству лейбористов с просьбой определить сроки выборов нового лидера. Выдвижение кандидатов должно стартовать 9 июля и завершиться 16 июля. Если процедура состоится, имя нового главы партии станет известно после парламентских каникул — к началу осенней сессии в сентябре.

Еще в конце прошлой недели Стармер утверждал, что не намерен уходить ни с поста премьера, ни с позиции лидера партии.

Позиции премьер-министра Кира Стармера серьезно пошатнулись после выборов 18 июня в конституционном округе Мейкерфилд. Победу там одержал мэр Манчестера Эндрю Бернем. Именно он планировал начать борьбу за кресло лидера лейбористов и, как следствие, премьер-министра. До этого момента около ста депутатов парламента публично призывали Стармера уйти в отставку.

Проблемы для главы правительства нарастали и после провальных результатов лейбористов на майских выборах в муниципальные советы Англии, а также в парламенты Уэльса и Шотландии. Партия потеряла более 1,5 тысячи мест. После этого многие однопартийцы, включая членов парламента, потребовали отставки премьера. До последнего момента Стармер отказывался рассматривать такой сценарий.

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