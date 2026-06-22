Политолог объяснил переименование флота США усилением противостояния с КНР

«То есть это, в принципе, такая знаковая вещь для американской военной традиции. Формально американцы заявляют, что это ни о чем не говорит. Но реально это говорит о концентрации на Китае, потому что символическая ссылка на Индию, на Индийский океан как на регион, имеющий равную степень приоритетности с Тихим океаном, она, конечно, уходит», — указал собеседник Кашин.