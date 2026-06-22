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Политолог объяснил переименование флота США усилением противостояния с КНР

Китай доминирует в американском военном планировании, поэтому многое из того, что делается в США в глобальном масштабе, включая заявления о сокращении присутствия в Европе, связано с «переносом центра тяжести в Азию» и с концентрацией там дополнительных ресурсов, пояснил «Известиям» директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

Источник: U.S. Navy

«Связано это с тем, что Китай, несмотря на определенные трудности в своей экономике, растет быстрее США. Он уже является крупнейшей промышленной державой, выпускает большинство видов вооружения в больших объемах, чем США, и его технологическое отставание серьезно сокращается, соответственно, нужно концентрировать на нем ресурсы, и это важно», — пояснил эксперт.

При этом, по словам политолога, формально Пентагон объявляет переименование одним из шагов по «восстановлению исторических традиций и исторических названий». Тихоокеанское командование существовало в Вооруженных силах США с 1947 года, прошло через Корейскую, а также Вьетнамскую войну, где оно отвечало за всю политику сдерживания на Тихом океане в холодную войну.

«То есть это, в принципе, такая знаковая вещь для американской военной традиции. Формально американцы заявляют, что это ни о чем не говорит. Но реально это говорит о концентрации на Китае, потому что символическая ссылка на Индию, на Индийский океан как на регион, имеющий равную степень приоритетности с Тихим океаном, она, конечно, уходит», — указал собеседник Кашин.

Поэтому, по его мнению, нынешние действия Пентагона во многом символичны.

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